Иван Федотов: «ЦСКА владеет моими правами, это топ‑клуб с амбициями, другого не дано. Решение принято, чтобы выигрывать, чувствовать вкус жизни»

Иван Федотов рассказал о том, хотел ли он уехать в НХЛ после армии.

26-летний вратарь, заключивший контракт с ЦСКА после службы на Северном флоте, ответил на вопросы о своих взаимоотношениях с «Филадельфией».

– Вы сейчас хотели поехать в НХЛ? Был выбор?

– Руководствовался тем, что был год. Как вы знаете, уровень хоккея в армии не очень. Как мог – поддерживал форму.

Решение принято, чтобы как можно быстрее вернутся в ту форму, в которой я был. Как известно, ЦСКА владеет моими правами, это топ‑клуб с большими амбициями, поэтому другого не дано. Решение принято, чтобы начать выигрывать и почувствовать вкус жизни.

– Как проходил контакт с «Филадельфией»? Вы поставили в известность, что заключили контракт с ЦСКА?

– Как ты можешь в армии проводить контакты с внешним миром? У тебя калькулятор и возможность позвонить близким. Они узнали из прессы, после дембеля выходили на связь, говорили, что есть контракт, есть вот такое решение, – сказал Федотов.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»