Иван Федотов: «ЦСКА владеет моими правами, это топ‑клуб с амбициями, другого не дано. Решение принято, чтобы выигрывать, чувствовать вкус жизни»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов рассказал о том, хотел ли он уехать в НХЛ после армии.

26-летний вратарь, заключивший контракт с ЦСКА после службы на Северном флоте, ответил на вопросы о своих взаимоотношениях с «Филадельфией».

– Вы сейчас хотели поехать в НХЛ? Был выбор?

– Руководствовался тем, что был год. Как вы знаете, уровень хоккея в армии не очень. Как мог – поддерживал форму.

Решение принято, чтобы как можно быстрее вернутся в ту форму, в которой я был. Как известно, ЦСКА владеет моими правами, это топ‑клуб с большими амбициями, поэтому другого не дано. Решение принято, чтобы начать выигрывать и почувствовать вкус жизни.

– Как проходил контакт с «Филадельфией»? Вы поставили в известность, что заключили контракт с ЦСКА?

– Как ты можешь в армии проводить контакты с внешним миром? У тебя калькулятор и возможность позвонить близким. Они узнали из прессы, после дембеля выходили на связь, говорили, что есть контракт, есть вот такое решение, – сказал Федотов.

1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае прошлого года контракт с «Филадельфией», служил на Северном флоте.

8 июля московский клуб официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

Первые ответы Федотова после армии: как себя ощущает, почему вернулся в ЦСКА, что с «Филадельфией»

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12 комментариев

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Антон
Мда... Вспомнились Голунов и Протасевич. За таких людей не стоит переживать.
+6
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Maxim Shumov
Под дулом пистолета говорил?
+4
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Трент Резнор
Моргни, мы всё поймём
+4
-1
+3
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заводчанин
Детей учат специальным жестам , типо «прошу помощи». Надо было отрепетировать Ваньке
+1
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АРХАТ
Есмантович ему текст с вопросами и ответами составлял?
+3
-3
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Bobby Clarke
"Решение принято, чтобы выигрывать, чувствовать вкус жизни"

Видимо,за прошедший год вкус так и не распробовал.
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Денис Гончаров
Судя по ситуации с армией гражданскими правами тоже ЦСКА владеет
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