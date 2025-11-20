Вратарь «Трактора» Дриджер пропустил 4 гола к 18-й минуте и был заменен в матче с «Амуром». Шерстневу забили первым броском в створ

Крис Дриджер был заменен в матче с «Амуром».

Вратарь «Трактора » Крис Дриджер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Амура» (2:5, 2-й период).

31-летний голкипер пропустил 4 шайбы к 18-й минуте, после чего был заменен.

Место в воротах занял Савелий Шерстнев , который пропустил гол после первого броска «Амура » в створ ворот.