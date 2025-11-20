Вратарь «Трактора» Дриджер пропустил 4 гола к 18-й минуте и был заменен в матче с «Амуром». Шерстневу забили первым броском в створ
Крис Дриджер был заменен в матче с «Амуром».
Вратарь «Трактора» Крис Дриджер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против «Амура» (2:5, 2-й период).
31-летний голкипер пропустил 4 шайбы к 18-й минуте, после чего был заменен.
Место в воротах занял Савелий Шерстнев, который пропустил гол после первого броска «Амура» в створ ворот.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости