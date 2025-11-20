Гендиректор «Динамо» о конфликте Кудашова с легионерами: «Живем слухами какими-то. Они здравомыслящие люди – приехали, подписали контракт и должны делать свою работу»

Сушко о конфликте Кудашова с легионерами «Динамо»: живем слухами какими-то.

Гендиректор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал информацию о конфликте Алексея Кудашова с легионерами.

– Был ли у вас нервный и серьезный разговор в Казани после поражения от «Ак Барса»?

– Самое интересное, что я в Казани не был, но говорят, что у нас почему-то был серьезный разговор. Не знаю, откуда это берется и с какой целью это пишут. Я даже не созванивался с Алексеем Николаевичем после игры в Казани.

– Правда ли, что некоторые легионеры не хотели играть за Кудашова?

– Не могу говорить, что там хотели легионеры. Они приехали сюда и подписали контракт, поэтому должны выполнять свою работу.

– Может, присутствовал фактор недопонимания?

– Все легионеры – здравомыслящие люди. Я считаю, что у нас в команде отличные иностранцы. Уил, Пакетт , Комтуа , Клаэссон – все парни настоящие бойцы.

– Что скажете про ситуацию с Комтуа и его травмой? При Кудашове он в последних матчах не играл, но после отставки сразу появился на льду.

– Мы живем слухами какими-то. Только что вы сказали о случае в Казани, которого не было. Все эти эпизоды не имеют под собой никакого основания, – сказал Сушко.

Отставка Кудашова из «Динамо» вызвана конфликтом с гендиректором Сушко. Одна из возможных причин – отказ тренера взять сына руководителя в команду (Дмитрий Ерыкалов)

Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Решили, что нужна встряска, Гру из «Трактора» тоже ушел. Алексей Николаевич – хороший тренер, у нас не было вражды. Историю про сына придумали»