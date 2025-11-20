«Нефтяник» разгромил «Сокол» на выезде со счетом 10:2 в матче ВХЛ
«Нефтяник» разгромил «Сокол» в матче ВХЛ.
«Нефтяник» разгромил «Сокол» на выезде в матче регулярного OLIMPBET Чемпионата ВХЛ.
Встреча проходила в Красноярске и завершилась победой «Нефтяника» со счетом 10:2.
Счет в матче открыли хозяева – шайбу забросил Руслан Абянов. Также в составе «Сокола» отличился Владимир Конов.
В составе «Нефтяника» три гола на счету нападающего Равиля Якупова. Две шайбы забросил Илья Авраменко, также отличились Максим Быков, Динар Хамидуллин, Семен Терехов, Юрий Платонов и Расим Шакиров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ВХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости