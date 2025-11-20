«Нефтяник» разгромил «Сокол» на выезде со счетом 10:2 в матче ВХЛ

«Нефтяник» разгромил «Сокол» в матче ВХЛ.

«Нефтяник» разгромил «Сокол» на выезде в матче регулярного OLIMPBET Чемпионата ВХЛ .

Встреча проходила в Красноярске и завершилась победой «Нефтяника » со счетом 10:2.

Счет в матче открыли хозяева – шайбу забросил Руслан Абянов. Также в составе «Сокола» отличился Владимир Конов.

В составе «Нефтяника» три гола на счету нападающего Равиля Якупова. Две шайбы забросил Илья Авраменко, также отличились Максим Быков, Динар Хамидуллин , Семен Терехов , Юрий Платонов и Расим Шакиров.