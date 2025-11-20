«Динамо» Москва проиграло «Сибири» по буллитам – 3:4. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
«Динамо» Москва проиграло «Сибири» (3:4 Б) в рамках Fonbet КХЛ.
ВидеоСпортс’’ показывал матч в прямом эфире.
«Динамо» Москва – «Сибирь» – 3:4 Б (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
0:1 – 4 Яковлев (Аланов), ГМ
1:1 – 16 Артемьев (Ожиганов, Пыленков)
1:2 – 24 Чехович (Гордеев, Ткачев)
1:3 – 33 Чехович (Неколенко, Ткачев), ГБ
2:3 – 56 Сикьюра (Пыленков, Уил)
3:3 – 60 Комтуа (Сикьюра, Пыленков)
3:4 – 65 Ткачев, Б
Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
