Кагарлицкий подпишет контракт с «Сочи» до конца сезона (Артур Хайруллин)

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий продолжит карьеру в «Сочи ».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Дмитрий Кагарлицкий подписывается до конца сезона в «Сочи», – написал Хайруллин.

Сейчас 36-летний форвард находится без контракта. В прошлом сезоне он выступал за «Торпедо » и набрал 36 (9+27) очков за 64 игры в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина.