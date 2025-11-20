Кагарлицкий подпишет контракт с «Сочи» до конца сезона (Артур Хайруллин)
Дмитрий Кагарлицкий перейдет в «Сочи».
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий продолжит карьеру в «Сочи».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Дмитрий Кагарлицкий подписывается до конца сезона в «Сочи», – написал Хайруллин.
Сейчас 36-летний форвард находится без контракта. В прошлом сезоне он выступал за «Торпедо» и набрал 36 (9+27) очков за 64 игры в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости