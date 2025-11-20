Гретцки о ЧМ по футболу в Канаде: «Хоккей – наша страсть, но есть место и другим видам спорта. Большое событие для страны и возможность сплотиться»

Гретцки о ЧМ-2026 в Канаде: мы любим хоккей, но есть место и другому спорту.

Уэйн Гретцки рад, что Канада примет чемпионат мира по футболу в 2026 году вместе с США и Мексикой.

«Для нашей страны это большое событие, поскольку она принимает один из величайших спортивных турниров в мире.

Очевидно, хоккей – это наша страсть и наша любовь, но есть место и для других видов спорта. Все больше и больше детей играют в футбол в Канаде, все больше и больше девочек. То, чего добилась женская команда за эти годы, было потрясающим. Так что для страны это отличная возможность сплотиться», – сказал Гретцки.

