39-летний Малкин о возрасте: «Некоторые матчи отнимают много сил – утром чувствуешь себя на все 40, потом восстанавливаешься. Главное – следить за собой»

Евгений Малкин: после некоторых матчей чувствуешь себя на все 40 лет.

39-летний нападающий «Питтсбурга » Евгений Малкин признался, что иногда ощущает себя старше своего возраста.

«Честно говоря, иногда просыпаешься и чувствуешь себя на все 40, а то и больше. Некоторые игры отнимают очень много сил. Утром все болит. Но потом тебе делают массаж, процедуры, принимают холодные ванны – и ты восснанавливаешься.

Главное – следить за собой: делать дополнительный массаж, процедуры, принимать витамины. В целом я чувствую себя прекрасно. Не хочу говорить, на какой возраст я себя ощущаю, потому что это меняется», – сказал Малкин