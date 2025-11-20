Нападающий ЦСКА Спронг: «Овечкин был моим наставником, когда я перешел в «Вашингтон»
Дэниэл Спронг: Овечкин был моим наставником в «Вашингтоне».
Нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг рассказал об игре с российскими хоккеистами в НХЛ.
– Вы успели поиграть и с Евгением Малкиным, и с Александром Овечкиным. Чем они вам запомнились?
– В «Питтсбурге» я был молод, и, думаю, я многому там научился. Когда перешел в «Вашингтон», Овечкин помогал мне, был наставником.
Другие парни в команде – Джон Карлсон, Ти Джей Оши, Бэкстрем, Кузнецов – тоже помогали, я многое узнал от них, – сказал Спронг.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
