Нападающий ЦСКА Спронг: «Овечкин был моим наставником, когда я перешел в «Вашингтон»

Дэниэл Спронг: Овечкин был моим наставником в «Вашингтоне».

Нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг рассказал об игре с российскими хоккеистами в НХЛ .

– Вы успели поиграть и с Евгением Малкиным, и с Александром Овечкиным. Чем они вам запомнились?

– В «Питтсбурге » я был молод, и, думаю, я многому там научился. Когда перешел в «Вашингтон », Овечкин помогал мне, был наставником.

Другие парни в команде – Джон Карлсон, Ти Джей Оши, Бэкстрем, Кузнецов – тоже помогали, я многое узнал от них, – сказал Спронг.