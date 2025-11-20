  • Спортс
Нападающий «Северстали» Лишка об Олимпиаде: «Жаль, что Россия и Беларусь не смогут принять участие. Всегда хочется соревноваться с лучшими»

Адам Лишка: жаль, что Россия и Беларусь не сыграют на Олимпиаде.

Нападающий «Северстали» Адам Лишка сожалеет, что сборные России и Беларуси не сыграют на Олимпиаде-2026.

– Директор «Северстали» Николай Канаков уже заявил, что клуб отпустит вас на Олимпиаду, если придет вызов. Насколько важна для вас такая поддержка со стороны клуба?

– Это очень приятно. Думаю, у нас сложились отличные взаимоотношения. Я нахожусь в «Северстали» уже седьмой сезон, это довольно долгий срок, и я чувствую себя здесь комфортно. Очень ценю, что меня окружают люди, которые искренне желают мне лучшего. Готовность клуба отпустить меня на Олимпиаду, даже если в КХЛ не будет перерыва, имеет для меня огромное значение, и я это ценю. Я обсуждал эту тему с Андреем Леонидовичем [Козыревым], он также знает и сказал, что будет очень рад, если у меня все получится.

– Хоккейный турнир на Играх-2026 пройдет с 11 по 22 февраля. Что в целом вам пока известно о предстоящих ОИ? Есть какая-то информация?

– Летом мы собирались со словацкой командой, где нам рассказали о предстоящих этапах. Известно, что существует расширенный список, в который, по моим данным, входят около 100 игроков. Из них и будут выбирать окончательный состав.

Безусловно, это для меня большая честь. Словакия – страна, в которой я родился, и она занимает особое место в моем сердце, поэтому было бы очень здорово, если бы получилось принять участие в Олимпийских играх.

– Как вы оцениваете потенциал и шансы сборной Словакии на Олимпиаде с учетом участия игроков НХЛ? Последний раз такое было в 2014 году в Сочи.

– В первую очередь стоит задуматься над тем, что может сделать каждый игрок, чтобы мы показали наилучший результат. Понятно, что будут собраны сильнейшие игроки мира. Да, это будет сложно, я понимаю, что сборная Словакии вряд ли будет фаворитом турнира, но мы постараемся показать достойную игру.

– Как вы относитесь к тому, что сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, в том числе и от предстоящих Олимпийских игр?

– Как спортсмену, мне всегда хотелось бы соревноваться с лучшими игроками. Поэтому со спортивной точки зрения мне жаль, что сборные России и Беларуси не смогут принять участие. К сожалению, это не мое решение, и я никак не могу на него повлиять, – сказал Лишка.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная Беларуси по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoАдам Лишка
logoСеверсталь
logoКХЛ
logoАндрей Козырев
logoСборная Словакии по хоккею
