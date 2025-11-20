Степан Горбунов: «Кучеров привлекает внимание нестандартными ходами. Мастер выходит и творит магию благодаря высочайшему IQ. Порой диву даешься»
Нападающий системы «Трактора» Степан Горбунов поделился мнением об игре форварда «Тампы» Никиты Кучерова.
– Матчи с участием каких соотечественников в НХЛ стараетесь не пропускать?
– Полностью их не смотрю. Но изучаю подборку действий отдельных исполнителей. С большим интересом слежу за Никитой Кучеровым и Александром Барковым. Очень нравится, как последний играет на позиции двухстороннего центрального нападающего. Есть чему у финна поучиться.
Кучеров привлекает внимание нестандартными ходами. Мастер выходит и творит магию благодаря своему высочайшему хоккейному IQ. Порой диву даешься. Человек принимает решения, которые другим даже не приходят в голову. Причем создается впечатление: особо не напрягается, – сказал 19-летний Горбунов.
