Степан Горбунов: «Кучеров привлекает внимание нестандартными ходами. Мастер выходит и творит магию благодаря высочайшему IQ. Порой диву даешься»

Степан Горбунов: Кучеров привлекает внимание нестандартными ходами.

Нападающий системы «Трактора » Степан Горбунов поделился мнением об игре форварда «Тампы » Никиты Кучерова .

– Матчи с участием каких соотечественников в НХЛ стараетесь не пропускать?

– Полностью их не смотрю. Но изучаю подборку действий отдельных исполнителей. С большим интересом слежу за Никитой Кучеровым и Александром Барковым. Очень нравится, как последний играет на позиции двухстороннего центрального нападающего. Есть чему у финна поучиться.

Кучеров привлекает внимание нестандартными ходами. Мастер выходит и творит магию благодаря своему высочайшему хоккейному IQ. Порой диву даешься. Человек принимает решения, которые другим даже не приходят в голову. Причем создается впечатление: особо не напрягается, – сказал 19-летний Горбунов.