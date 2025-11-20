Уилсон о стрижке Овечкина за 70 долларов: «Безумие, что Ови все еще должен платить в парикмахерской!» Макмайкл пошутил: «Его волосы наверняка собирают, чтобы клонировать»
Макмайкл и Уилсон пошутили про стрижку Овечкина.
Коннор Макмайкл и Том Уилсон в шутку обсудили стрижку Александра Овечкина.
«Вашингтон» опубликовал видео из подтрибунного помещения с матча с «Эдмонтоном» в НХЛ (7:4). Овечкин забросил шайбу в первом периоде – это его 904-й гол в регулярных чемпионатах.
Уилсон: Сколько отдал [за стрижку]?
Овечкин: 70 баксов.
Уилсон: Реально? Это не бесплатно? Ови все еще приходится платить за стрижку! Безумие!
Макмайкл: К тебе на дом приходят?
Овечкин: Нет.
Макмайкл: Ты просто в парикмахерскую ходишь?!
Овечкин: Да.
Уилсон: В этот раз хорошо получилось.
Макмайкл: Представь, ты стрижешься, и тут в парикмахерскую заходит такой громила!
Уилсон: Твои волосы потом наверняка сложили в пакет и убрали.
Макмайкл: Чтобы потом создать еще одного. Его пытаются клонировать!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Вашингтона»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости