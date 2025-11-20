Анисин о том, что Ротенберг может возглавить «Динамо»: «Хороший вариант. Команда заждалась побед. В такой организации тренером должен быть сильный лидер»

Анисин о Ротенберге во главе «Динамо»: это хороший вариант для клуба.

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин высказался о возможном назначении Романа Ротенберга главным тренером московского «Динамо».

17 ноября «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера. Летом в совет директоров клуба вошел экс-тренер СКА Ротенберг.

«Сейчас многие говорят, что Роман Ротенберг может стать главным тренером «Динамо». Это хороший вариант для клуба.

«Динамо» заждалось побед, это клуб с традициями, первый чемпион нашей страны. В такой организации тренером должен быть сильный лидер, каким был Олег Знарок , у которого я играл. Роман Борисович работал с ним, он знает его стиль, но Ротенберг более системный тренер, менеджер в самом полном понимании этого слова, который следит не только за главной командой, но и за всем, что происходит в клубе. В создании больших побед мелочей не бывает.

Но если это будет не «Динамо», то какой-то другой клуб. Уверен, Роман Борисович сумеет проявить себя в любом другом», – сказал Анисин.

