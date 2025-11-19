Карбери об игре Овечкина с Макмайклом и Строумом: «Они забили «Лос-Анджелесу», и у них «плюс 1» в полезности. «Вашингтон» надолго сохранит некоторые звенья, думаю»

Главный тренер «Вашингтона» доволен игрой звена с Александром Овечкиным.

Главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери оценил игру звена с Александром Овечкиным против «Лос-Анджелеса» (2:1). В этом матче российский форвард выходил с Диланом Строумом и Коннором Макмайклом .

«Они забили «Лос-Анджелесу» и остались с плюсом в полезности. У них были непростые смены, но в конце игры у них «плюс 1».

Думаю, мы сможем сохранить некоторые звенья вместе на довольно продолжительное время.

Когда вы меняете сочетания, то следите за тем, есть ли между ними химия. У вас есть один-два матча, но вы действительно хотите увидеть ее, пока не дойдет до третьей и четвертой игр.

Тройка Протас – Сурдиф – Уилсон начинает подходить к этой точке», – сказал Карбери.

