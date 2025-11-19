«Калгари» забрал Бичера у «Бостона» с драфта отказов. 24-летний форвард впервые сменил клуб в НХЛ

«Калгари» забрал Джона Бичера у «Бостона» с драфта отказов.

24-летний нападающий Джон Бичер перешел в «Калгари » из «Бостона». Канадский клуб забрал его с драфта отказов.

«Брюинс » выбрали Бичера в первом раунде драфта (30-й номер) в 2019 году. Он провел 148 матчей в НХЛ и набрал 24 (12+12) очка.

В прошлом сезоне на счету форварда 11 (3+8) результативных действий за 78 игр, в этом – 1+0 в 6 матчах.

