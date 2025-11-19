Кудашов об отставке из «Динамо»: «Все было очень скверно и неприятно. Всегда есть заговорщики, исполнители и приспособленцы – классический сюжет»

Алексей Кудашов об отставке из «Динамо»: все было очень скверно и неприятно.

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал свое увольнение из московского клуба.

– Для всех это стало крайне неожиданным решением. Тем более новость прилетела в воскресенье вечером – когда «Динамо» вернулось с выезда, победив «Сибирь», и вообще команда шла наверх в таблице. Как вам сообщили об отставке?

– Я не хочу называть какие-то фамилии. Как обычно бывает в таких ситуациях, всегда есть заговорщики, исполнители, приспособленцы. Это классический сюжет, и в случае «Динамо» я не хотел бы раздавать кому-то роли. Да что тут говорить? Ну сказали и сказали.

– Ваша отставка назревала?

– Это сложная история. Даже не хочу в этом вдаваться, как все было. Это очень скверно и неприятно.

– Это стало для вас неожиданностью?

– Честно скажу: эту команду мы начинали строить со спортивным директором Алексеем Сопиным . И когда Алексей уже не выдержал и решил уйти, то мне стало в принципе понятно, к чему все идет. Поэтому я не питал иллюзий – и неожиданностью, наверное, это не стало. Я знал, как и что будет. Оставалось понять, как все получится технически.

– Вам трудно было работать под давлением, потому что в московском «Динамо» это обычная обстановка?

– Нет-нет, это не трудно. Я прекрасно понимал, в каком клубе работаю, и какая ответственность на мне лежит. Какой результат все требуют, что, как, зачем и почему, – сказал Кудашов.

Алексей Кудашов: «Благодарю болельщиков за поддержку. Я всегда был с «Динамо», все силы и все сердце оставил вместе с ним»