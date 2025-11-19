Форвард «Адмирала» Тимашов: «НХЛ, понятное дело, лучшая лига мира, потом уже КХЛ. Здесь больше на атаку играют, в Швейцарии большие площадки, в Швеции хоккей более оборонительный»

Форвард «Адмирала» Тимашов: НХЛ – лучшая лига мира, потом уже КХЛ.

Шведский нападающий «Адмирала » Дмитрий Тимашов сравнил уровень НХЛ и КХЛ.

– Сравнивая опыт разных лиг, на какой уровень вы поставите КХЛ? Что-то среднее между АХЛ и НХЛ?

– НХЛ, понятное дело, лучшая лига мира. Потом уже КХЛ.

– То есть КХЛ выше по уровню Швейцарии и Швеции?

– На мой взгляд, да. В каждой лиге свой хоккей, он по-своему тяжелый. В Швейцарии большие площадки, это дает один аспект игры, в Швеции хоккей более оборонительный, сдержанный. В КХЛ больше на атаку играют. В каждой стране по-своему тяжело, – сказал бывший форвард «Торонто» Тимашов.