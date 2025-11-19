Форвард «Торонто» Найз выбыл на несколько дней из-за травмы. Мэттьюс, Столарц, Танев, Лоутон, Руа и Карло также не играют из-за повреждений
Форвард «Торонто» Мэттью Найз выбыл на несколько дней из-за травмы.
23-летний нападающий «Торонто» Мэттью Найз выбыл на несколько дней из-за травмы нижней части тела и пропустил игру против «Сент-Луиса» (3:2 ОТ).
Он стал седьмым игроком основы «Мэйпл Лифс», выбывшим из-за повреждения. В матче также не участвовали Остон Мэттьюс, Энтони Столарц, Крис Танев, Скотт Лоутон, Николя Руа и Брэндон Карло.
В текущем сезоне Найз набрал 22 (5+17) очка в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 4».
«Торонто» занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 20 очков в 20 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
