Форвард «Торонто» Найз выбыл на несколько дней из-за травмы. Мэттьюс, Столарц, Танев, Лоутон, Руа и Карло также не играют из-за повреждений

Форвард «Торонто» Мэттью Найз выбыл на несколько дней из-за травмы.

23-летний нападающий «Торонто» Мэттью Найз выбыл на несколько дней из-за травмы нижней части тела и пропустил игру против «Сент-Луиса » (3:2 ОТ).

Он стал седьмым игроком основы «Мэйпл Лифс», выбывшим из-за повреждения. В матче также не участвовали Остон Мэттьюс , Энтони Столарц , Крис Танев , Скотт Лоутон , Николя Руа и Брэндон Карло .

В текущем сезоне Найз набрал 22 (5+17) очка в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 4».

«Торонто » занимает 15-е место в Восточной конференции, набрав 20 очков в 20 матчах.