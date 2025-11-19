  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сопин о снижении зарплаты Якупова: «Конвертов в «Авангарде» нет. Мы были расстроены, что он долгое время травмирован, и честно объяснили ситуацию»
14

Сопин о снижении зарплаты Якупова: «Конвертов в «Авангарде» нет. Мы были расстроены, что он долгое время травмирован, и честно объяснили ситуацию»

Генменеджер «Авангарда» прокомментировал снижение зарплаты у Наиля Якупова.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал снижение зарплаты у Наиля Якупова. Форвард переподписал действующий контракт по ходу сезона.

– Сокращение зарплаты Наиля Якупова выглядело странно. Может, вы ему в конверте доплатили?

– У нас, к сожалению или к счастью, конвертов нет. Мы сели с Наилем, поговорили. Мы были расстроены, что он долгое время травмирован, а у нас как раз не хватает людей, которые могут выйти и помочь команде. Честно объяснили ситуацию и попросили помочь клубу качественно усилиться.

– Но зачем это Якупову? Тут и появляются подозрения. Почему игрок должен соглашаться на уменьшение зарплаты? Сокращайте себе зарплату.

– Тогда это может закончиться потенциальным обменом. Иногда хоккеисты так принимают решения, чтобы остаться. Писали, что зарплата сократилась в пять или семь раз. Но такого не было. По сезону она не настолько сильно сократилась, как писали люди.

– А на сколько она реально сократилась?

– Порядка 10 миллионов.

– Минус 10 миллионов?

– Да.

– Это тяжелые разговоры с хоккеистами?

– Конечно. Никто не хочет просто так отдавать деньги, – сказал Сопин.

Ги Буше: «Для «Авангарда» потеря Якупова была катастрофичной. Когда такой игрок выбывает, происходит эффект домино, который ломает все»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлексей Сопин
logoКХЛ
травмы
logoСпорт-Экспресс
logoАвангард
logoНаиль Якупов
потолок зарплат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ги Буше: «Для «Авангарда» потеря Якупова была катастрофичной. Когда такой игрок выбывает, происходит эффект домино, который ломает все»
16 ноября, 19:24
Наиль Якупов: «Этот день настал: прошло больше месяца, и я готов вернуться в игру после травмы»
16 ноября, 08:49
Ги Буше после 3:2 с «Трактором»: «Мы были голодны до победы. Видно, что ребята растут. Пока мы лишь коллектив людей, нам далеко до команды, но мы строим ее по кирпичикам»
13 ноября, 17:26
Главные новости
Овечкин набрал 3+1 в матче с «Монреалем», реализовав все 3 броска в створ, и стал 1-й звездой. У него 20 очков в 21 игре в сезоне
7 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» забил 8 голов «Монреалю», «Флорида» одолела «Нью-Джерси», «Тампа» принимает «Эдмонтон», «Рейнджерс» против «Колорадо»
22 минуты назадLive
«Миннесота» внесла Тарасенко в список травмированных. У форварда повреждение нижней части тела
сегодня, 01:58
Овечкин забил 905-й, 906-й и 907-й голы в НХЛ. С учетом плей-офф – 982-й, 983-й и 984-й, до рекорда Гретцки – 32 шайбы
сегодня, 01:13Видео
Максим Комтуа: «Я играл как дерьмо последние несколько матчей. У меня не было той энергии, что в прошлом году. Мне нужно быть лучше, помогать «Динамо»
вчера, 21:57
Андриевский на вопрос о возвращении Гальченюка на пост тренера: «Руководство «Амура» выложило всю информацию в интернет. Можете там все прочитать»
вчера, 21:32
Вячеслав Козлов о 3:4 от «Сибири»: «Ребята стараются, но 2-ю игру подряд мы без эмоций. Будем надеяться, что это временное явление. На следующий матч будем настраивать их иначе»
вчера, 20:48
Петр Воробьев о Ротенберге: «Дело за руководством «Динамо». Именно такой специалист может не только как следует встряхнуть команду, но и наладить всю вертикаль, как это было в СКА»
вчера, 20:31
ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей, команда Никитина идет 8-й на Западе. У «Динамо» Минск 4 победы в 5 играх
вчера, 19:47
Ротенберг сфотографировался на фоне ростомера с изображением Тюкавина: «Вместе мы всех победим!»
вчера, 19:39Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Трактор» не рассматривает Кудашова на пост тренера («РБ Спорт»)
сегодня, 02:15
Комтуа об отставке Кудашова: «Самая неожиданная в моей карьере, полный шок. «Динамо» выиграло 7 из 10 последних матчей»
сегодня, 01:41
Квартальнов о 5:2 с ЦСКА: «Второй период был определяющим: Минск стал выигрывать борьбу, доводить шайбу до ворот»
сегодня, 01:28
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
вчера, 22:00Тесты и игры
Люзенков о прерванной серии из 13 поражений: «Ликования нет. Ребята понимают, что сезон идет дальше и мы сделали лишь один шажочек»
вчера, 21:45
Исаков про неделю до следующего матча: «Эти каникулы нам нужны. В последних играх физическое состояние «Торпедо» оставляло желать лучшего»
вчера, 21:20
Никитин о 2:5 от «Динамо» Минск: «Мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего 1-го периода начало 2-го было невнятным, это повлияло на исход»
вчера, 21:09
Жамнов о 3:4 от «Торпедо»: «Сами проиграли. Как только начинается небольшое давление от соперника, происходят ненужные ошибки. Будем их лечить»
вчера, 20:56
17-летний Федоров из «Торпедо» забросил 1-ю шайбу в КХЛ – победную в игре со «Спартаком». Он стал самым молодым автором гола в этом сезоне
вчера, 20:41Видео
Тренер «Сибири» Люзенков о прерванной серии из 13 поражений: «У нас не очень простые времена, надо выбираться. Ребята терпели, выполняли установку в игре с «Динамо»
вчера, 20:17