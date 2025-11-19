«Трактор» планирует оставить Рише главным тренером до конца сезона («Чемпионат»)
«Трактор» хочет оставить Рафаэля Рише до конца сезона.
По информации «Чемпионата», в «Тракторе» планируют оставить Рафаэля Рише на посту главного тренера до конца нынешнего сезона.
Канадский специалист стал исполняющим обязанности главного тренера челябинского клуба после ухода Бенуа Гру.
В первом матче под руководством Рише «Трактор» уступил «Металлургу» со счетом 3:4.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
