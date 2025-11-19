Алексей Шевченко: «Хартли уйдет из «Локомотива», это вопрос месяца, клуб уже ищет варианты. Он ненавидит, когда лезут в тренерский штаб, увольнение Рябыкина – не его решение»

Алексей Шевченко: Хартли уйдет из «Локомотива» до конца сезона.

Журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко заявил, что главный тренер «Локомотива» Боба Хартли в скором времени покинет команду на фоне непростых взаимоотношений с президентом клуба Юрием Яковлевым .

«Думаю, что Хартли уйдет до конца сезона, это вопрос месяца. Хартли ненавидит, когда лезут в тренерский штаб, и увольнение Рябыкина – это не его решение.

Я думаю, что он следующий, и можно Ярославль поздравлять с тем, что будет новый тренер. Насколько я слышал, уже ищут варианты», – сказал Шевченко.

