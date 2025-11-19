Дзюба посетил арену ХК «Лада»: «Плюс один опытный бомбардир в нашей команде»
Артем Дзюба посетил арену хоккейной «Лады».
37-летний нападающий «Акрона» Артем Дзюба посетил арену хоккейной «Лады». Оба клуба базируются в Тольятти.
«Плюс один опытный бомбардир в нашей команде», – написала пресс-служба «Лады».
Команда идет на десятом месте в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 21 очко за 28 матчей.
