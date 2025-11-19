Кудашов о «Динамо»: «Команда в полном порядке, она готова и натренирована. Дальше должно быть только движение вверх, так было все прошлые сезоны с поздней осени»

Алексей Кудашов: «Динамо» в полном порядке, дальше будет только движение вверх.

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов оценил состояние команды после своего ухода из клуба.

– В этом сезоне «Динамо» выступало в рамках того, что вы ждали? Или что-то шло категорически не так? В прошлом сезоне вы выдали медленный старт, но пробились в третий раунд Кубка Гагарина.

– Команда в полном порядке. Она хорошо подготовлена. Как я и говорил, сезон очень сложный, в лиге много равных клубов. Поэтому будут и победы, и поражения.

По составу меня все устраивало – за исключением форс-мажорных обстоятельств, которые случились. Так, возникли проблемы с центральными нападающими. Например, Артем Михеев , который неожиданно выпал из-за недопуска (проблемы с сердцем, – Спортс’‘). Центральный второго-третьего звена – это очень важная роль. Артем был неотъемлемой частью нашего состава. Потом мы вернули Пашу Кудрявцева – и я больше чем уверен, недели через три он очень сильно поможет команде. И все встанет на свои места.

И есть еще небольшая проблема с центрфорвардами. Это связано с небольшими повреждениями. И сейчас требуется один защитник, потому что Кирилл Готовец вылетел надолго.

Но я подтверждаю, что команда сформирована, готова, натренирована. Никаких вопросов тут нет. Ребята знают, что делать, как и зачем. Дальше должно быть только движение вверх, это однозначно. Если вы посмотрите все предыдущие сезоны, то с поздней осени начиналось поступательное движение к вершине таблицы, – сказал Кудашов.

