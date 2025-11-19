Кузнецов о мотивации: «Никто не любит проигрывать. Эту боль таблеткой не вылечишь – только долгой и кропотливой работой»

Евгений Кузнецов заявил, что голоден до побед и не любит проигрывать.

Нападающий «Металлурга » Евгений Кузнецов рассказал о своей мотивации в хоккейной карьере.

«Ты либо голоден до побед, либо, если ты насыщаешься, то приходит момент, что тебе недостает побед, и ты стараешься вспоминать эти чувства. Проигрывать никто не любит. Это такая боль, которую ты сразу таблеткой не вылечишь, а только долгой и кропотливой работой. Хочется всегда побеждать.

Этот голод, как у любого нормального хоккеиста, приходит и уходит. Мы ведь тоже устаем ментально. Физически мы все крепкие, но когда в голове беспорядок, то ты начинаешь выдумывать и переживать. Еще параллельно обычная жизнь идет – семья, родственники и так далее. Это все наслаивается.

Поэтому, когда ты находишь баланс, пытаешься как-то выровнять, то, как правило, в эти моменты получается все и в жизни, и на льду», – сказал Кузнецов .

Кузнецов об игре за «Металлург»: «Люблю Челябинск, болельщиков и «Трактор», но это жизнь. Я в хорошем месте, там меня ценят, любят и уважают»