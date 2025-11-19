«Шанхай Дрэгонс» встретится с «Ак Барсом». Драконы, ждем всех на домашней игре против казанцев!

«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Ак Барсом» в домашней игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Игра пройдет в воскресенье, 23 ноября, в 17:00 на «СКА Арене».

После 26 игр «Шанхай Дрэгонс» идет пятым в турнирной таблице Дивизиона Тарасова, имея 30 очков в своем активе. Казанцы же расположились на второй строчке в Дивизионе Харламова, обладая 36-ю очками. Поддержите драконов в домашней игре против «Ак Барса»!

Билеты на игру можно приобрести по ссылке .