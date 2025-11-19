Кузнецов о Разине: «У нас очень хорошие, уважительные отношения. В хоккее есть два правила, первое – тренер всегда прав, второе – смотри пункт номер один»
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов заявил, что у него очень хорошие отношения с главным тренером команды Андреем Разиным.
– Удалось улучшить свою физическую форму?
– Еще чуть-чуть осталось. Сейчас еще потренируюсь, и дальше будет лучше.
– Игровой практики не хватает?
– Всего не хватает. В «пивной лиге» тренировался все лето. Здесь даже вратарь по-другому выглядит. Все по-другому. Счастлив, что дают время восстановиться, тренироваться, подготовиться.
– Андрей Разин постоянно подшучивает над вами. Как вы к этому относитесь?
– Это хороший юмор. У нас с ним очень хорошие, уважительные отношения друг с другом, кто бы что ни говорил. В хоккее есть два правила. Первое – тренер всегда прав. Второе – смотри пункт номер один. Поэтому надо адекватно оценивать.
Если тебе где-то пихают или что-то говорят, это не потому что тебя кто-то не любит, а потому что знают, что ты можешь играть больше и лучше. Поэтому я полностью доверюсь тренеру и выполняю всю установку. Надеюсь, что скоро будет результат, – сказал Кузнецов.
Разин о том, давит ли на Кузнецова отсутствие голов: «Это надо у него спросить, мне это не интересно. Гораздо важнее, какую пользу он приносит команде. Меня его игра устраивает»