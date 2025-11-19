Дэниэл Спронг: «Считаю себя одним из лучших игроков в КХЛ. ЦСКА должен становиться лучше, мы работаем над этим»

Форвард ЦСКА Дэниэл Спронг: считаю себя одним из лучших игроков в КХЛ.

Нападающий ЦСКА Дэниэл Спронг заявил, что считает себя одним из лучших игроков в FONBET КХЛ.

В текущем сезоне он набрал 29 (12+17) очков в 26 матчах и занимает пятое место в списке бомбардиров лиги.

– В матче с «Ак Барсом» вы сделали ассист и продлили результативную серию. Акцентируете внимание на собственной статистике?

– Я сосредоточен на игре. Чувствую, что шайба идет, нахожусь в хорошей форме.

– ЦСКА занимает восьмое место в Западной конференции. Есть ли переживание по этому поводу?

– Справляемся с этой ситуацией совместно с игроками и тренерами. Двигаемся вперед.

– Вы пропустили два матча ЦСКА. Поменялось ли что-то в вашей игре после этого?

– Я забивал и до того, и после. Чувствую, что стал лучше понимать эту лигу, как здесь играют. Считаю себя одним из лучших игроков в лиге, стараюсь показывать это в каждом матче.

Не всегда игра получается, тогда ты должен делать другие правильные вещи, над этим мы и работаем. Как команда, мы должны становиться лучше, – сказал Спронг.

