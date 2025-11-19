МЧМ-2027 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире. Домашняя арена «Ойлерс» примет полуфиналы и финал
Молодежный чемпионат мира-2027 пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире.
ИИХФ объявила города-организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею-2027. Турнир пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.
Изначально эти города были выбраны для проведения турнира в 2021 году, но из-за пандемии COVID-19, все игры прошли в Эдмонтоне без зрителей.
Основной ареной станет Rogers Place – домашний стадион «Ойлерс», вмещающий 18 500 человек. На нем пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал.
14 матчей состоятся в Ред-Дире, вместимость арены Marchant Crane Centrium – 7050 зрителей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
