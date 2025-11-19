Губерниев о том, кого бы назвал лицом российского спорта: «Овечкин, очевидно. Он представитель России в спортивном мире. Рядом с ним Мельникова, Егорян, каноист Петров, наши пловцы»

Дмитрий Губерниев: Овечкин – представитель России в спортивном мире.

Телеведущий и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев назвал хоккеиста Александра Овечкина лицом российского спорта.

– Кого вы могли бы назвать лицом российского спорта в данный момент?

– Ответ очевиден, это Александр Овечкин, если говорить про планету Земля. Он мегапопулярен, звезда международного масштаба, он представитель России в спортивном мире. Рядом с ним Ангелина Мельникова, Яна Егорян, каноист Захар Петров, наши замечательные пловцы. Это спортсмены из летних видов спорта, которые выступают сейчас на международной арене и завоевали важные титулы для нашей страны пусть и в нейтральном статусе. Они тоже, как Овечкин, являются серьезными послами России в мире.

Обидно, что иная ситуация в зимних олимпийских видах спорта в виду того, что мы совсем не выступаем. Большунов, конечно, фигура мегазвездная в лыжных гонках, но последние сезоны он оторван от мирового уровня. Поэтому его влияние стало другим. Но менее великим из-за этого он не стал, – ответил Губерниев.