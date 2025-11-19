Равиль Якубов об уходе Гру из «Трактора»: «Иностранцам многое позволяется, но тут явный перебор. Если бы команда шла хорошо, то тренерской усталости не наступило бы»
Бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов прокомментировал уход Бенуа Гру из «Трактора».
– Как восприняли последний парад отставок в КХЛ?
– Год на год не приходится. Прошлой осенью было затишье, теперь, наоборот, – обострение, отставка на отставке. У нас очень непростая профессия, отставки заложены в ее риски. Но интересная.
– Самый неожиданный уход – лично для вас?
– Для меня откровение то, что произошло в Челябинске. Тренер посреди сезона устал, собрал вещи и помахал всем рукой.
У нас иностранцам позволяется многое, но тут явный перебор. К канадскому тренеру «Трактора» есть профессиональные вопросы.
– Какие?
– Тренер – это прежде всего ответственность. За команду, клуб, болельщиков, регион. Нельзя эту ответственность скидывать вот в таком стиле. Тем более в трудный момент, когда старт у команды не складывается.
Подозреваю, если бы «Трактор» шел хорошо, то тренерской усталости не наступило бы, – сказал Якубов.
