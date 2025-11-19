  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Равиль Якубов об уходе Гру из «Трактора»: «Иностранцам многое позволяется, но тут явный перебор. Если бы команда шла хорошо, то тренерской усталости не наступило бы»
Равиль Якубов об уходе Гру из «Трактора»: «Иностранцам многое позволяется, но тут явный перебор. Если бы команда шла хорошо, то тренерской усталости не наступило бы»

Бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов прокомментировал уход Бенуа Гру из «Трактора».

Бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов прокомментировал уход Бенуа Гру из «Трактора».

– Как восприняли последний парад отставок в КХЛ?

– Год на год не приходится. Прошлой осенью было затишье, теперь, наоборот, – обострение, отставка на отставке. У нас очень непростая профессия, отставки заложены в ее риски. Но интересная.

– Самый неожиданный уход – лично для вас?

– Для меня откровение то, что произошло в Челябинске. Тренер посреди сезона устал, собрал вещи и помахал всем рукой.

У нас иностранцам позволяется многое, но тут явный перебор. К канадскому тренеру «Трактора» есть профессиональные вопросы.

– Какие?

– Тренер – это прежде всего ответственность. За команду, клуб, болельщиков, регион. Нельзя эту ответственность скидывать вот в таком стиле. Тем более в трудный момент, когда старт у команды не складывается.

Подозреваю, если бы «Трактор» шел хорошо, то тренерской усталости не наступило бы, – сказал Якубов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
Равиль Якубов
logoБенуа Гру
logoТрактор
logoКХЛ
