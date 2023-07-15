«С застрявшей в политике Европой у нас большие проблемы. Хотя бы с НХЛ необходимо сохранять мир, пусть и холодный». Коваленко о Федотове

Андрей Коваленко заявил о важности «холодного мира» между КХЛ и НХЛ.

Бывший нападающий ЦСКА и «Филадельфии» ответил на вопросы о ситуации вокруг вратаря .

– Удивлены, что ситуация с вратарем ЦСКА и, возможно, «Филадельфии» Иваном Федотовым подвисла?

– Мы не знаем всего того, что происходит, как говорится, внутри процесса, поэтому должны быть осторожны. И, на мой взгляд, ситуация не подвисла, а, судя по последним сообщениям, развивается в правильном направлении.

– Почему?

– У КХЛ и НХЛ есть меморандум о взаимном уважении контрактов, причем наша лига добилась его за счет сильной позиции и во многом благодаря своему первому президенту Александру Медведеву. На протяжении ряда лет этот меморандум действовал в интересах обеих лиг. И сейчас, когда с застрявшей в политике Европой у нас большие проблемы, хотя бы с НХЛ необходимо сохранять мир, пусть и холодный.

Поэтому, на мой взгляд, правильно, что в это дело вписалась ФХР, направив запрос в ИИХФ. Надо внимательно все посмотреть, в том числе международную карту, которая есть у каждого профессионального хоккеиста. Необходимо все сделать по закону, без спешки и конфликта интересов, – сказал .

8 июля официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

Как стало известно «СЭ», трансферная карта хоккеиста не задействовалась при подписании контракта с ЦСКА.

8 июля Дэйли отмечал, что действующего соглашения между КХЛ и НХЛ нет. 14 июля он заявил, что североамериканская лига не считает действия ЦСКА нарушением меморандума.

В деле Федотова говорят о трансферной карте: якобы контракт с ЦСКА подписан без нее. Но она пока вообще не нужна