Быков о Федотове: «Из-за вратаря КХЛ и НХЛ будут создавать противостояние? Невозможно. Мы довели ситуацию до такого уровня. Кто-то недоделал свою работу»

Вячеслав Быков поделился мыслями о ситуации вокруг Ивана Федотова.

«Хочу сказать, что это чисто юридическая сторона вопроса. Не думаю, что на этом взаимоотношения лиг каким-то образом обострятся в худшую сторону.

Это такие рабочие вопросы, которые могут быть урегулированы. Можете себе представить, что из-за вратаря две лиги будут создавать какое-то противостояние или бойкот? Это невозможно.

Я считаю, что клуб ЦСКА должен всегда защищать своих игроков. Какая бы ситуация ни сложилась, даже если там какие-то проблемы, они внутренне могут всегда это потом разобрать и обсудить.

Мне кажется, любая организация должна защищать своих работников, поэтому сложилась такая ситуация. Нужно просто найти решение.

Здесь как раз должны руководители и юристы клубов разговаривать и выявлять, есть нарушения или нет, определять, у кого какие интересы и кто на что готов пойти. Мы же не знаем всех тонкостей и нюансов контракта.

Сейчас вот этот вброс пошел, слухи идут, каждый хочет что-то высказать: кто-то за клуб, кто-то за НХЛ, кто-то за Ивана, а по сути это просто воздух колышется.

Это только юристы двух клубов могут определить. Я всегда буду брать сторону игрока, потому что он один. Конечно, есть агенты, руководители клубов, лиги.

Иногда игроку сложно разобраться во всей этой ситуации, есть как раз юристы и агенты, которые должны все расшифровать и рассказать игроку, прежде чем он поставит свою подпись.

Да, они [ФХР] могут сказать, что ситуация неоднозначная, но надеюсь, они помогут в этой ситуации Ивану, чтобы все пошло на его пользу. Мне как-то даже удивительно, что это происходит на таком уровне.

Есть Национальная хоккейная лига, есть Континентальная хоккейная лига – во всем мире известные лиги, а мы довели ситуацию до такого уровня. Как-то мне это странно. Кто-то недоделал свою работу», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.