«Знал, что НХЛ будет вставлять палки в колеса. Есмантович доказал, что мы правы. Все идет по плану». Член набсовета ЦСКА Михайлов о Федотове

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия НХЛ Борис Михайлов КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Борис Михайлов оценил желание ФХР проконсультироваться с ИИХФ о ситуации с Иваном Федотовым.

Федерация хоккея России опубликовала заявление, в котором «оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова – и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в [Фонбет] чемпионате КХЛ».

– Удивлены ли, что ФХР просит консультации у ИИХФ?

– Я не удивлен. Идет естественный процесс. Все идет по плану.

Я думаю, что президент Есмантович в курсе дела и будет эти вопросы решать. Я знал, что НХЛ будет вставлять палки в колеса.

Они считают, что они правы. Мы считаем, что мы. Игорь Вячеславович доказал, что мы правы. Все будет нормально, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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47 комментариев

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Picachu
Филадельфия подписала договор с Федотовым .
ЦСКА - Слышь иди в армию .
а после - эн ха Эл вставляет палки в колеса .
НАТО атакует .
+90
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+89
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serious fan
"Всё идёт по плану". Где-то я уже это слышал.
+69
-1
+68
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Bartez1986
НХЛ охренела, конечно. Хочет себе игрока, у которого контракт с клубом лиги. Что они себе позволяют?
+37
-2
+35
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Blut Haos
Надоели уже со своим "всё идёт по плану"! По какому плану? А главное куда идёт то?
+29
-1
+28
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Savardus
Михайлову пора землёй натираться, а не в наблюдательных советах сидеть. Уже и ФХР и ИИХФ сказали что будут дополнительно рассматривать ситуацию. Но такой поток информации для человека в таком возрасте тяжело освоить. А вот кидаться лозунгами и обвинениями "Запада и США" легко.
+22
-1
+21
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Костя Кот
Ответ Picachu
Филадельфия подписала договор с Федотовым . ЦСКА - Слышь иди в армию . а после - эн ха Эл вставляет палки в колеса . НАТО атакует .
повсюду враги
+21
0
+21
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krokodilych
Можно узнать, в чем именно мы правы? И кто такие "мы" в данном случае, кстати?
+16
-1
+15
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MaxBridge
Ахахах… все по плану… почему у этих чудаков даже лексика одна ?!
+13
-1
+12
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Вечно в бане
Всё идёт по плану.

…И все цели подписания Федотова, будут достигнуты.
+9
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Геннадий Тимченко
Ответ serious fan
"Всё идёт по плану". Где-то я уже это слышал.
получается "план Путина" и Федотова включал❓🤔
+10
-3
+7
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Назар Игорь
История грязная с самого начала. А главное создан прецедент позволяющий тормозить трансферы перспективной российской молодëжи в лучшую лигу мира.
" Ну что, в НХЛ собрался? А лучше послужи-ка, братец! "
+6
0
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Антон
"Игорь Вячеславович доказал, что мы правы." Как он доказал? Сказал "Мы правы?". Михайлова пользуют, а он и не упирается.
+6
0
+6
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Сергей Иванов
Ответ serious fan
"Всё идёт по плану". Где-то я уже это слышал.
У Егора Летова?
+6
-1
+5
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Picachu
Ответ Костя Кот
повсюду враги
Да , да , да так и есть .
эти ЭН хА Эл это синоним слова , - ЭСЭС которые убивали мирняк в 39 и 14 на а теперь вон что делают . Бледотова воруют .
+8
-3
+5
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ОЛЛС1911
Ответ Blut Haos
Надоели уже со своим "всё идёт по плану"! По какому плану? А главное куда идёт то?
это чтобы объявить любой исход "пути" искомой целью "плана"
+4
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Костя Кот
а как есматович доказал? опять белое - это черное?
+4
-1
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bellyashe
да ну, у вас тоже было ощущение, что НХЛ будет пытаться вернуть себе своего игрока, которого на год запихнули в армию, а потом решили оставить себе?)
+3
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Alexander Shishanov
Как же хочется, чтобы НХЛ нагнула КХЛ и ЦСКА после беспредела.
+3
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Сергей Иванов
Вообще удивительно конечно, ладно Михайловны - Кожевниковы льют ##### на мельницу, там уже мозг ссохся или размяк, там до сих пор серия 72-76
идёт в голове... но такие персонажи как Фетисов, Федоров, Могильный, Малкин... АлЁ ребята, вы ничего не перепутали!?
+2
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Verhovn
Ответ Alexander Shishanov
Как же хочется, чтобы НХЛ нагнула КХЛ и ЦСКА после беспредела.
Ну если НХЛ дистанцировалась от всех санкций, и наши без проблем там играют, то хотелось бы какого-то компромисса. Надо сотрудничать.
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viktorpavlov70
Ответ D-eisler@yandex.ru
кто нибудь ,абстрагируйтесь от ненависти к власти и тд , скажите по факту, ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТОТ ПАРЕНЬ? ФЕДОТОВ. ПОЧЕМУ?? ЧтО В НЕМ ОСОБЕННОГО?
Уже писал в соседней ветке. Федотов после перехода из Трактора на словах пообещал продлить контракт с ЦСКА, а после удачно проведённого сезона в нарушении джентльменской договорённости подписал контракт с Филадельфией, т.е. решил ЦСКА кинуть . Поступок, конечно так себе, но чисто юридически правда была на его стороне. Поэтому его решили немного поучить реальной российской юриспруденции, сначала отправили в армию, теперь заставили выполнить своё первоначальное джентльменское обещание. Здесь, как мне кажется дело не в Федотове, а в назидании потомкам. К тому же из-за нового лимита и ситуации с казахскими американцами пришлось убирать Рейдеборна. ЦСКА качественный русский вратарь сейчас крайне необходим. Поэтому такими действиями решили убить сразу всех зайцев. И фиг бы с ними, но своими разборками лигу подставлять не надо.
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Сергей Павлов
«А вся грязь превратилась в голый лёд и всё идёт по плану»
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Кавабунга Шреддоголовый
Методички из кремля даже в кхл попали? Я думал, что только на федеральных каналах остались. Или это старые?
Дед, оставь хоккей в покое, член набсовета
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Verhovn
И всё идёт по плану. Прям как завещал Великий, чего уж там, Летов 😄
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Вадим flanec
Ответ viktorpavlov70
Уже писал в соседней ветке. Федотов после перехода из Трактора на словах пообещал продлить контракт с ЦСКА, а после удачно проведённого сезона в нарушении джентльменской договорённости подписал контракт с Филадельфией, т.е. решил ЦСКА кинуть . Поступок, конечно так себе, но чисто юридически правда была на его стороне. Поэтому его решили немного поучить реальной российской юриспруденции, сначала отправили в армию, теперь заставили выполнить своё первоначальное джентльменское обещание. Здесь, как мне кажется дело не в Федотове, а в назидании потомкам. К тому же из-за нового лимита и ситуации с казахскими американцами пришлось убирать Рейдеборна. ЦСКА качественный русский вратарь сейчас крайне необходим. Поэтому такими действиями решили убить сразу всех зайцев. И фиг бы с ними, но своими разборками лигу подставлять не надо.
Можете чем то доказать, что Иван подписал контракт с Флайерс.
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