«Знал, что НХЛ будет вставлять палки в колеса. Есмантович доказал, что мы правы. Все идет по плану». Член набсовета ЦСКА Михайлов о Федотове

Борис Михайлов оценил желание ФХР проконсультироваться с ИИХФ о ситуации с Иваном Федотовым.

Федерация хоккея России опубликовала заявление, в котором «оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова – и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в [Фонбет] чемпионате КХЛ».

– Удивлены ли, что ФХР просит консультации у ИИХФ?

– Я не удивлен. Идет естественный процесс. Все идет по плану.

Я думаю, что президент Есмантович в курсе дела и будет эти вопросы решать. Я знал, что НХЛ будет вставлять палки в колеса.

Они считают, что они правы. Мы считаем, что мы. Игорь Вячеславович доказал, что мы правы. Все будет нормально, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».