«Знал, что НХЛ будет вставлять палки в колеса. Есмантович доказал, что мы правы. Все идет по плану». Член набсовета ЦСКА Михайлов о Федотове
Борис Михайлов оценил желание ФХР проконсультироваться с ИИХФ о ситуации с Иваном Федотовым.
Федерация хоккея России опубликовала заявление, в котором «оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова – и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в [Фонбет] чемпионате КХЛ».
– Удивлены ли, что ФХР просит консультации у ИИХФ?
– Я не удивлен. Идет естественный процесс. Все идет по плану.
Я думаю, что президент Есмантович в курсе дела и будет эти вопросы решать. Я знал, что НХЛ будет вставлять палки в колеса.
Они считают, что они правы. Мы считаем, что мы. Игорь Вячеславович доказал, что мы правы. Все будет нормально, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.
8 июля ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.
По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.
Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».
ЦСКА - Слышь иди в армию .
а после - эн ха Эл вставляет палки в колеса .
НАТО атакует .
…И все цели подписания Федотова, будут достигнуты.
" Ну что, в НХЛ собрался? А лучше послужи-ка, братец! "
эти ЭН хА Эл это синоним слова , - ЭСЭС которые убивали мирняк в 39 и 14 на а теперь вон что делают . Бледотова воруют .
идёт в голове... но такие персонажи как Фетисов, Федоров, Могильный, Малкин... АлЁ ребята, вы ничего не перепутали!?
Дед, оставь хоккей в покое, член набсовета