Вайсфельд о заявлении ФХР по Федотову: «Не понимаю, в чем идея консультаций с ИИХФ. Они нас отовсюду убрали, а мы должны с ними консультироваться»

Леонид Вайсфельд оценил заявление ФХР касательно ситуации с Иваном Федотовым.

Федерация хоккея России опубликовала заявление, в котором «оценивает ситуацию как неоднозначную, требующего детального анализа и законного разрешения, считает необходимым получить из НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова – и только после консультаций с ИИХФ принимать решение о возможности участия хоккеиста в [Фонбет] чемпионате КХЛ».

«У меня одно предположение. Регламентирующие документы у Федерации хоккея свои, а у КХЛ – свои. Видимо, КХЛ посчитала, что Федотов может играть за ЦСКА.

С точки зрения КХЛ логика простая. Мы с НХЛ уважаем контракты друг друга, но подписанного контракта на сезон-2023/24 нет. Так что и уважать нечего.

А что касается ФХР, то я не понимаю, в чем идея консультаций с Международной федерацией хоккея. Они нас отовсюду убрали, а мы должны с ними консультироваться», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

8 июля ЦСКА официально объявил о контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор.

По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига информировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен.

Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».