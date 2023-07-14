Тардиф о деле Федотова: «ИИХФ получила запрос от ФХР. И уже над ним работает»
Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ получила запрос от ФХР по ситуации с Иваном Федотовым.
«ИИХФ получила запрос от ФХР. И уже над ним работает», – сказал президент международной федерации хоккея.
Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.
КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
Трансферная карта – не главное препятствие в деле Федотова. Пока она в этих разборках вообще не нужна
ФХР не признает контракт Федотова с ЦСКА – говорит, надо разбираться. ЧТО?!
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