Тардиф о деле Федотова: «ИИХФ получила запрос от ФХР. И уже над ним работает»

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ получила запрос от ФХР по ситуации с Иваном Федотовым.

«ИИХФ получила запрос от ФХР. И уже над ним работает», – сказал президент международной федерации хоккея.

Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с .

КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Трансферная карта – не главное препятствие в деле Федотова. Пока она в этих разборках вообще не нужна

ФХР не признает контракт Федотова с ЦСКА – говорит, надо разбираться. ЧТО?!