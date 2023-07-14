Тардиф о деле Федотова: «ИИХФ получила запрос от ФХР. И уже над ним работает»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ получила запрос от ФХР по ситуации с Иваном Федотовым.

«ИИХФ получила запрос от ФХР. И уже над ним работает», – сказал президент международной федерации хоккея. 

Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в следующем Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24. 

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5 комментариев

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ESF
Ответ цэсемьэр
ерунда какая-то. поработайте ещё над трансфертом Марио Фернандеса - там у вас такие же полномочия😆
Вы Фернандеса решили приплетать ко всем новостям?
+11
0
+11
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Павел Светлов
Да уж, вы там помогите Ване, сам он явно не может, ЦСКА держит его каким-то образом за яйца
+6
-1
+5
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Владислав Романов
Продают игрока, потом отправляют в армию, затем подписывают игрока на два года, регистрируют на сезон, теперь начинают разбираться🤦‍♂️🙆‍♂️
+1
-1
0
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