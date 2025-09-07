Клаудиньо пришел на матч сборной России в Катаре. Генпрокуратура РФ изучает слова экс-игрока «Зенита» по запросу депутата Свищева

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо посетил матч сборной России в Катаре.

Сборная России играет в гостях с Катаром в BetBoom товарищеском матче (3:0, перерыв). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию .

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд », присутствует на трибунах стадиона имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне.

Напомним, ранее Клаудиньо заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил , что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура. Позже игрок сказал : «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение». И заявил о желании посетить матч россиян и приехать в РФ на игру «Зенита ».