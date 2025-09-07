Клаудиньо пришел на матч сборной России в Катаре. Генпрокуратура РФ изучает слова экс-игрока «Зенита» по запросу депутата Свищева
Сборная России играет в гостях с Катаром в BetBoom товарищеском матче (3:0, перерыв). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», присутствует на трибунах стадиона имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне.
Напомним, ранее Клаудиньо заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура. Позже игрок сказал: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение». И заявил о желании посетить матч россиян и приехать в РФ на игру «Зенита».