  • Клаудиньо пришел на матч сборной России в Катаре. Генпрокуратура РФ изучает слова экс-игрока «Зенита» по запросу депутата Свищева
Клаудиньо пришел на матч сборной России в Катаре. Генпрокуратура РФ изучает слова экс-игрока «Зенита» по запросу депутата Свищева

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо посетил матч сборной России в Катаре.

Сборная России играет в гостях с Катаром в BetBoom товарищеском матче (3:0, перерыв). Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», присутствует на трибунах стадиона имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне.

Напомним, ранее Клаудиньо заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура. Позже игрок сказал: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение». И заявил о желании посетить матч россиян и приехать в РФ на игру «Зенита».

