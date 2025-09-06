  • Спортс
  • Депутат Свищев про Клаудиньо: «Проверка определит правдивость заявлений. Важно, чтобы он способствовал развитию российского футбола, иначе стоит остаться на Ближнем Востоке»
Депутат Свищев про Клаудиньо: «Проверка определит правдивость заявлений. Важно, чтобы он способствовал развитию российского футбола, иначе стоит остаться на Ближнем Востоке»

Дмитрий Свищев отметил, что правдивость слов Клаудиньо установит проверка.

Ранее полузащитник, перешедший из «Зенита» в катарский «Аль-Садд», написал открытое письмо на фоне критики его предыдущих слов об РФ: «Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну».

«Если это искренние слова Клаудиньо, мы это приветствуем. Если это блеф и игра, то рано или поздно мы все это поймем. К тому же проверка все равно ведется в соответствии с сообщением Генеральной прокуратуры. Она, собственно, и должна определить правдивость того, что изначально заявлял футболист. А исправление, которое доступно любым людям, мы всегда можем только приветствовать. Важен честный и искренний подход.

Нам также важно понимать, что Клаудиньо приезжал и, возможно, вернется к нам не исключительно за деньгами. И что фразы в его письме соответствуют делу и он будет также способствовать развитию российского футбола и молодых российских игроков. В иных случаях ему, пожалуй, стоит остаться на Ближнем Востоке», – сказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
