Депутат Свищев про Клаудиньо: «Проверка определит правдивость заявлений. Важно, чтобы он способствовал развитию российского футбола, иначе стоит остаться на Ближнем Востоке»
Ранее полузащитник, перешедший из «Зенита» в катарский «Аль-Садд», написал открытое письмо на фоне критики его предыдущих слов об РФ: «Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну».
«Если это искренние слова Клаудиньо, мы это приветствуем. Если это блеф и игра, то рано или поздно мы все это поймем. К тому же проверка все равно ведется в соответствии с сообщением Генеральной прокуратуры. Она, собственно, и должна определить правдивость того, что изначально заявлял футболист. А исправление, которое доступно любым людям, мы всегда можем только приветствовать. Важен честный и искренний подход.
Нам также важно понимать, что Клаудиньо приезжал и, возможно, вернется к нам не исключительно за деньгами. И что фразы в его письме соответствуют делу и он будет также способствовать развитию российского футбола и молодых российских игроков. В иных случаях ему, пожалуй, стоит остаться на Ближнем Востоке», – сказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.