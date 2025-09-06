Дмитрий Свищев предложил Клаудиньо доказать, что его слова были ошибкой.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд », ранее заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Свищев сообщил , что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура.

Сегодня Клаудиньо сказал : «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение».

«Все могут сделать ошибку, попасть в сложную ситуацию. Не могу упрекать, должна быть всесторонняя оценка действий. Если российский футболист может позволить себе высказывания в сложное для России время... Для чего это было сделано? Я не могу этого понять.

Но если он искренне заявляет, что его слова были ошибкой – нет проблем. Докажи, приезжай в Россию дальше, работай», – сказал Свищев.

Депутат Свищев об обращении в Генпрокуратуру из-за слов Клаудиньо: «Зачем отзывать заявление? Мы его ни в чем не обвиняем. Пусть он докажет свою любовь и лояльность к России»