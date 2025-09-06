Депутат Свищев о словах Клаудиньо: «Не могу упрекать, должна быть всесторонняя оценка действий. Если он искренне заявляет, что это ошибка – нет проблем. Докажи, приезжай в Россию, работай»
Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Свищев сообщил, что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура.
Сегодня Клаудиньо сказал: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение».
«Все могут сделать ошибку, попасть в сложную ситуацию. Не могу упрекать, должна быть всесторонняя оценка действий. Если российский футболист может позволить себе высказывания в сложное для России время... Для чего это было сделано? Я не могу этого понять.
Но если он искренне заявляет, что его слова были ошибкой – нет проблем. Докажи, приезжай в Россию дальше, работай», – сказал Свищев.
