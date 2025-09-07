Журова о Клаудиньо: «И без СВО заработал бы и уехал, требовать неземной любви к России было бы глупо. Его поведение понятно, не хочет быть отмененным русским. Сам откажется от гражданства»

Светлана Журова считает, что Клаудиньо откажется от гражданства РФ.

«Человек приехал со своими условиями, он хотел заработать денег, просто играть в футбол. Он не воспитан в наших ценностях, не патриот России, не учился в нашей школе. Требовать от него неземной любви к России было бы глупо. Хотя такие история с иностранцами, безусловно, есть. Кто-то приезжает, остается, создает семьи, воспитывает детей.

Клаудиньо же видел в России коммерческую составляющую, ему это было выгодно. Детектором лжи не будешь же проверять людей перед выдачей гражданства. Он бы и без СВО не остался жить здесь, заработал бы и уехал.

Обвинять его, наверное, тоже не стоит. Понятно, почему он сейчас ведет себя так. Ему не хочется быть отмененным русским, сейчас он чувствует себя бразильцем. А если бы не было СВО, он бы хвалил Россию всеми словами. Поверьте, дальше он сам откажется от российского гражданства», – сказала депутат Государственной думы.