Валуев о словах Клаудиньо про отъезд из России: «Раз посчитал необходимым объясниться, значит, ему не все равно. Вопрос снят»

Николай Валуев снял вопросы по поводу Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд », ранее заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил , что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура.

Сегодня Клаудиньо сказал : «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение».

«Раз посчитал необходимым объясниться, значит, ему не все равно. Вопрос снят», – сказал бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ.