Валуев о словах Клаудиньо про отъезд из России: «Раз посчитал необходимым объясниться, значит, ему не все равно. Вопрос снят»
Николай Валуев снял вопросы по поводу Клаудиньо.
Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил, что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура.
Сегодня Клаудиньо сказал: «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение».
«Раз посчитал необходимым объясниться, значит, ему не все равно. Вопрос снят», – сказал бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ.
