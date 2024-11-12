🔥 «Пуканы взорвались». Главное из интервью Артема Дзюбы

Двенадцать клевых цитат.

1. Артем Дзюба: «Люблю «Спартак» с детства . Все похерили, что в клуб заложил Старостин – дух народной команды. Хотите чего-то добиться – просто зовете Черчесова и Ромащенко»

2. Дзюба о Семаке: «Сделал так, чтобы я не продлил контракт с «Зенитом». Потом тянет руку: «Артем!» Я сказал: «Не хочу с вами здороваться, вообще соприкасаться . До свидания». Это не конфликт»

3. Дзюба не пожмет руку Галактионову и Семаку: «Не соизволили уделить мне две секунды и сказать простое «Спасибо». Испугались. С чего мне играть в лицемерие?»

4. Дзюба о Галактионове: «Трусливенький, мнительный . Читает все комментарии, даже что на заборе напишут – ему очень важно. Хочет казаться хорошим, сильным, а он нерешительный»

5. Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались . Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»

6. Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки – чертановские и измайловские , первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают – играют те, кто удобен политике партии»

7. Дзюба о гендиректоре «Локо» Леонченко: «Пародия, он разрушает вокруг себя все . Злопамятный, ненавидит меня еще со времен профсоюза – в лицо не посмел бы сказать, но «убивал» за спиной»

8. Артем Дзюба: «Агенты в российском футболе – зло , они не нужны. Когда у него 10-15 человек в системе, он не будет усираться ради одного – терпи, обтекай, лет через пять выстрелим. Кошмар»

9. Артем Дзюба: «Если судьба выведет на какие-то места в РФС – тогда берегитесь. Такой принципиальной твари вы в жизни не видели »

10. Дзюба об Овечкине: «Когда альфа-самцы встречаются, бывают столкновения – он пытается меня поддавить. За Саню болею, вся Америка живет этой гонкой за Гретцки. Рекорд будет побит»

11. Артем Дзюба: «Ни на кого уже давно зла не держу – ни на Карпина, ни на Семака, ни на Галактионова. Валерий Георгиевич, пора взрослеть »

12. Дзюба о «Золотом мяче»: «Карвахаль первым должен был его получить . А Винисиус – за какие заслуги? Бразилец – это пиар-машина, он меня максимально раздражает. Родриго сильнее»