Артем Дзюба: «Если судьба выведет на какие-то места в РФС – тогда берегитесь. Такой принципиальной твари вы в жизни не видели»

Артем Дзюба высказался по поводу возможной работы в структурах российского футбола.

Форвард «Акрона» заявил, что у него было немного конфликтов с клубами, за которые он выступал.

– По большому счету, с кем у меня конфликт был? Луческу — любовь, Виллаш-Боаш — любовь, Божович — любовь, Черчесов — любовь, Слуцкий — любовь, Тедеев — любовь, Непомнящий — любовь. То есть у меня с двадцатью тренерами великолепные отношения, с тремя-четырьмя — не очень. Да и с Семаком первые два-три года мы вообще были вот так: я всегда был за него, за все его идеи. И он это знал.

— То есть ты страдаешь за правду?

— Да ничего я не страдаю. Что такое правда? Вот у меня на столе чай. Ну чай же? А тебе говорят, что это кофе. И добавляют: «Это мое мнение. Это моя правда». Нет, просто ты идиот. И я тебе это в глаза говорю. Вот я про что, понимаешь?

Если я закончу карьеру, и так получится, что судьба меня выведет на какие-то места, там, не знаю, в РФС, например, ох, тогда берегитесь. Вот такой принципиальной твари вы в жизни не видели, – заявил нападающий «Акрона».