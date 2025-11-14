Валерий Карпин: лучшее поощрение – победа и хорошее настроение.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии BetBoom товарищеского матча против команды Чили ответил на вопрос о возможном мировом рекорде по матчам без поражений.

На данный момент российская сборная не проигрывает 22 матча подряд.

– Завтра сборная может установить мировой рекорд по количеству матчу без поражений.

– Первый раз слышу по поводу какого-то рекорда.

В РФС даже если и знают, планировать для нас какое-то поощрение за это? Самое лучшее поощрение – победа и хорошее настроение, – сказал Валерий Карпин.

Рекордом по матчам без поражений владеет сборная Италии – 37 матчей.