Карпин на вопрос о возможном рекорде сборной по матчам без поражений: «Первый раз слышу. Планировать поощрение за это? Лучшее поощрение – победа и хорошее настроение»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии BetBoom товарищеского матча против команды Чили ответил на вопрос о возможном мировом рекорде по матчам без поражений.
На данный момент российская сборная не проигрывает 22 матча подряд.
– Завтра сборная может установить мировой рекорд по количеству матчу без поражений.
– Первый раз слышу по поводу какого-то рекорда.
В РФС даже если и знают, планировать для нас какое-то поощрение за это? Самое лучшее поощрение – победа и хорошее настроение, – сказал Валерий Карпин.
Рекордом по матчам без поражений владеет сборная Италии – 37 матчей.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
