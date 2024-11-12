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  • Артем Дзюба: «Агенты в российском футболе – зло, они не нужны. Когда у него 10-15 человек в системе, он не будет усираться ради одного – терпи, обтекай, лет через пять выстрелим. Кошмар»
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Артем Дзюба: «Агенты в российском футболе – зло, они не нужны. Когда у него 10-15 человек в системе, он не будет усираться ради одного – терпи, обтекай, лет через пять выстрелим. Кошмар»

Артем Дзюба объяснил свое негативное отношение к футбольным агентам.

– Пусть на меня обижаются, не любят, ненавидят, но я говорил и буду говорить: все агенты в российском футболе – зло. Они не нужны. На каком-то этапе – возможно. Но в целом это большущее зло. Особенно сейчас, просто беспредел!

– Поясни.

– Творят все, что хотят. Засовывают в какие-то группировки. Сейчас футбольное ремесло – кто лучше, кто хуже – вообще упало. Есть свои и есть не свои. Удобные и неудобные. Вот и все.

Когда была Лига чемпионов и были какие-то цели, все равно кто-то юлил, понятно. Очень выгодно делать грязные вещи, заводить футболистов – такое было всегда. Но все равно спрашивали про Лигу чемпионов, Лигу Европы, куда обязательно надо попасть. Плюс на уровне еврокубков сразу понятно, где слабые. Как говорится, где тонко, там и рвется.

Сейчас мы находимся в определенном вакууме. За чемпионство борются максимум три команды, все остальное – это просто басни и рассказы. Условно, как «Спартак» каждый раз «борется за чемпионство», так и про «Акрон» можно кричать: мы тоже за чемпионство боремся! С вами наравне! Но это борется «Зенит», который действительно фаворит. И «Краснодар», они молодцы. Плюс «Динамо». По большому счету, все. А остальные чем занимаются? Мне непонятно.

Такие большие клубы, как «Спартак», ЦСКА – они в меньшей степени, потому что не такой большой бюджет, – должны быть в этой гонке. «Локомотив» сейчас действительно молодцы, у них хотя бы есть какой-то курс, опять же с определенными нюансами, но вектор на молодых – это прикольно. Все остальные команды – главное не вылететь. Это кошмар на самом деле.

Поэтому сейчас творится полный беспредел: агенты засовывают игроков, никто за этим не наблюдает. Посмотрите фильм «Джерри Магуайер» с Томом Крузом. Агент – это член твоей семьи, твой старший брат, крестный отец, который только твои вещи будет решать. Когда у него в системе 10-15 человек, ради одного он не будет усираться. Терпи, сиди, обтекай сейчас, лет через пять мы выстрелим… Это кошмар, – сказал нападающий «Акрона».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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агенты
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