Дзюба об Овечкине: «Когда альфа-самцы встречаются, бывают столкновения – он пытается меня поддавить. За Саню болею, вся Америка живет этой гонкой за Гретцки. Рекорд будет побит»

Артем Дзюба рассказал о взаимоотношениях с Александром Овечкиным.

На счету форварда «Акрона » 231 гол в профессиональной футбольной карьере. Лучший результат в России у Александра Кержакова – 233 мяча. Овечкин отстает от лидирующего в НХЛ Уэйна Гретцки на 31 шайбу.

– Для спортивной России, учитывая популярность в стране футбола, чья гонка круче: твоя за Кержаковым/Лоськовым или Овечкина за Гретцки?

– Конечно, Овечкина. Это разные масштабы. Если бы российских футболистов любили и уважали бы и относились так, как к российским хоккеистам… Хотя это в принципе трудно. Потому что в хоккее всего пять-шесть стран играют на таком уровне. А в футболе – пятьдесят, если не больше.

За Саню Овечкина я и сам болею. Смотрю матчи, слежу за НХЛ. Да и за КХЛ тоже, когда со многими ребятами оттуда подружился. Переписываемся с ними.

В НХЛ слежу за всеми нашими. То есть Овечкин – понятно, самое главное. Но еще всегда переживаю за Никиту Кучерова. Не знаю, прям нравится мне чертяга! Хочется, чтобы он там бил все рекорды.

– Овечкину пишешь периодически?

– Можем иногда. Мы лучше общаемся, когда встречаемся. У нас с ним бывают забавные столкновения, скажем так. Когда встречаются харизматичные люди, альфа-самцы. Он все время пытается меня на правах старшего поддавить немножко. Это нормально на самом деле, даже прикольно.

Когда последний раз виделись, Саня в великолепной форме был. Он с Фридзоном дружит, с которым мы сейчас тоже больше общаемся. Виталик вообще топ-человек!

Овечкин побьет рекорд Гретцки. Я очень надеюсь, что именно в этом сезоне. Но мне кажется, что все-таки в следующем. Мне нравится, что вся команда играет на него, красавцы.

Особенно когда пустые ворота, люди даже не думают, а просто ищут его глазами на площадке. Это правильно. Мне кажется, сейчас вся Америка этой гонкой живет. Я думаю, рекорд будет побит, – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба .

Дмитрий Губерниев: «Овечкин еще 3 сезона будет в топе с таким здоровьем и феноменальной генетикой. Рекорд Гретцки точно побьет если не в этом сезоне, то в следующем»

Дзюба про Овечкина: «У меня побольше шансов побить рекорд по голам, но у него матчи чаще. Я не до конца верил, что в этом сезоне Саша так много забьет»