18

Евгений Корнюхин: «Акинфеев лучше сидящего на банке Сафонова, у него есть опыт и стабильность. Матвей еще полгода просидит – вообще забудут. Быть вторым-третьим в «ПСЖ» – это ни о чем»

Евгений Корнюхин: 39-летний Акинфеев не хуже Сафонова.

– Как оцените игру Сафонова в матче с Перу? По сути результативная ошибка, лишил сборную победы.

– Грустно. Честно говоря, мне не совсем понятны решения тренерского штаба сборной. Матвей сейчас – при всем к нему уважении – без игрового тонуса. Вот, пожалуйста, результат.

– Стоит ли доверять место в составе игроку, у которого к середине ноября ни одного сыгранного матча в чемпионате?

– Человек не имеет постоянной практики в клубе, он не имеет места в стартовом составе в своей команде – его вызывают в сборную. Это вызывает вопросы.

У нас есть ребята, которые достойно смотрятся в чемпионате России, достойно представляют свои клубы. Я считаю, в первую очередь это им надо давать шанс. И вообще, изначально для меня был непонятен его переход в клуб, где основной вратарь – Доннарумма. Итальянец – один из лучших вратарей мирового уровня. Идти заведомо чисто вторым.. Смысл какой?

Если переходишь – надо играть. Значит, клуб должен быть ниже рангом, но зато ты всегда будешь с игровой практикой. Там уже все будет зависеть от тебя.

Игровому тонусу неоткуда взяться из-за отсутствия матчей. Лучшая тренировка – это игра. При всем уважении к тренерскому штабу сборной мне непонятно это решение.

У Сафонова теперь единственный вариант – идти к руководству и проситься в аренду, если он сейчас еще полгода просидит, то о нем вообще никто не вспомнит. Сколько таких вратарей было, подающих надежды. Присели на банку – и про них все забыли. А быть вторым-третьим в «ПСЖ» - это ни о чем.

– Как считаете, 39-летний Акинфеев в своей сегодняшней форме сыграл бы не хуже?

– Хуже точно не было бы. У Игоря есть мастерство, опыт и плюс стабильность. Он и на данный момент демонстрирует довольно неплохую игру. И уж точно он лучше, чем Сафонов, который сидит на банке. Вообще я вам скажу, кажется, что рано Акинфеев в сборной закончил. Посмотрите на сегодняшние персоналии – при всем к ним уважении Игорь точно не хуже них, – сказал экс-голкипер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
