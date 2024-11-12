Артем Дзюба: «Люблю «Спартак» с детства. Все похерили, что в клуб заложил Старостин – дух народной команды. Хотите чего-то добиться – просто зовете Черчесова и Ромащенко»
– Как ты видишь свой прощальный матч? За кого и против кого сыграть? В чьей футболке?
– Я очень горд, что являюсь воспитанником «Спартака». С другой стороны – лучшее время провел в «Зените». Поэтому, на самом деле, трудно сказать.
В глубине души все равно с детства люблю «Спартак». И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин – дух народной команды, гладиатора – все похерили.
И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор.
Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовете Черчесова с Ромащенко – и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают все и будут бороться за медали. Но в «Спартаке» этого не делают.
Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят. Хотя в глубине души я все равно очень люблю этот клуб, уважаю за историю, за легенд.
Но и «Зенит» очень сильно… Это лучшее время в моей карьере. И очень тепло было в «Локомотиве», – сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
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