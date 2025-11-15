  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Селюк о Карпине: «Слабый тренер, было глупо его приглашать. «Динамо» может попасть в полную зависимость от него, если еще Ваханию и Мелехина купит. Потом ни один тренер с командой ничего не сделает»
12

Селюк о Карпине: «Слабый тренер, было глупо его приглашать. «Динамо» может попасть в полную зависимость от него, если еще Ваханию и Мелехина купит. Потом ни один тренер с командой ничего не сделает»

Дмитрий Селюк: Карпин – слабый тренер, завтра же убирайте.

Дмитрий Селюк считает, что Валерия Карпина немедленно следует снять с должности тренера «Динамо».

– Может ли руководство «Динамо» уволить Карпина?

– Я считаю, что изначально было глупостью приглашать Карпина, потому что он слабый тренер. Даже Станковича, у которого лучше результат, убрали. У Карпина уже «безнадега.ru», как говорится. Тут даже сомнений не должно быть. Его надо убрать.

‎«Динамо» должно уже буквально завтра убрать Карпина. Или дать ему доработать эти две недели до окончания. На этом пожать руку. Он же все время уставший!

– Могут ли усиления состава улучшить ситуацию в «Динамо»?

– Я вообще считаю сверхнаглостью укомплектовывать сборную футболистами «Ростова», чтобы их сейчас «пердолить» в «Динамо», другого выражения просто нет.

«Динамо» может попасть в полную зависимость от Карпина. Он уже привел Осипенко и Глебова. Если сейчас еще Ваханию и Мелехина купить, если все из «Ростова» будут идти в «Динамо», то потом выгонят Карпина, но ни один тренер не сможет с командой что-то сделать, – сказал футбольный агент.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?38036 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт день за днем»
logoВалерий Карпин
logoСпартак
logoДанил Глебов
logoВиктор Мелехин
logoСборная России по футболу
logoИлья Вахания
logoДмитрий Селюк
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoРостов
logoМаксим Осипенко
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин на вопрос о возможном рекорде сборной по матчам без поражений: «Первый раз слышу. Планировать поощрение за это? Лучшее поощрение – победа и хорошее настроение»
вчера, 20:50
Карпин о том, вызовет ли Дзюбу в сборную, если Кержакову зачтут еще один гол: «Посмотрим, не знаю. Пусть ФИФА примет решение, а дальше разберемся»
вчера, 18:06
Карпин о том, обыграла бы Хорватию нынешняя сборная России: «Мы не видели ее под давлением. Не знаем, как будет реагировать условный Кисляк в решающем матче»
вчера, 17:11
Главные новости
Товарищеские матчи. Бразилия против Сенегала, США – Парагвай, Уругвай сыграет с Мексикой
сегодня, 14:50
Тренер Палестины перед игрой с командой Страны Басков: «Наше послание миру – давите на оккупантов, чтобы остановить геноцид. Наш народ заслужил свое государство и достойную жизнь»
6 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания сыграет с Грузией, Бельгия в гостях у Казахстана, Беларусь против Дании
сегодня, 14:57Live
Казахстан сдержал Бельгию – 1:1. Ванакен ответил на гол Сатпаева, Чеснокова удалили на 79-й
9 минут назад
Россия после ошибки Дивеева пропустила от Чили. Пас защитника ЦСКА через центр поля был перехвачен
19 минут назад
Россия принимает Чили в товарищеском матче. 0:1 – Тапия забил, Облякова заменили из-за травмы. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Аршавин включил в идеальную сборную России себя, Мостового, Кержакова, Игнашевича, Титова, Жиркова, Денисова, Онопко, Анюкова, Акинфеева и Цымбаларя
27 минут назад
Обляков получил травму, упав на спину после верховой борьбы в 1-м тайме игры России с Чили. Матч ЦСКА со «Спартаком» – 22 ноября
29 минут назад
Умтити про 6:1 в матче с «ПСЖ»: «Все сложилось в пользу «Барселоны». Может, с ВАР было бы по-другому. А если бы парижане прессинговали и забили, все было бы кончено, но они этого не делали»
39 минут назад
Сделаем самые топовые спецпроекты – приходите работать в «Сирену» проджект-менеджером!
сегодня, 15:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вингер Ирландии Хант о Роналду: «Он уже не тот, что раньше. Не очень хорошо двигался в игре, изобразил пантомиму, уходя с поля. Криштиану словно искал внимания ирландских фанатов»
10 минут назад
Пети об отъезде Мбаппе из сборной: «Раздуть скандал пытаются там, где его нет. Меня не шокирует особое отношение – это лучший игрок, он выигрывает матчи!»
37 минут назад
Линекер об ЛЧ: «Претенденты те же – «Реал», «Барса», «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль». Шансы «канониров» в этом сезоне выше, их состав гораздо сильнее, чем раньше»
49 минут назад
Первая лига. «Торпедо» победило «Ротор», «Урал» в гостях у «Нефтехимика», СКА и «Енисей» сыграли 1:1
сегодня, 15:00Live
Эрик Кантона: «У меня дома нет фото, нет трофеев. Я не хочу быть пленником прошлого. Нужно смотреть вперед»
сегодня, 14:58
Кубок Манаса. Россия U21 победила Бахрейн U23 благодаря голам Бабаева на 99-й и 101-й, Иран уступил Кыргызстану
сегодня, 14:58
Тренер «Майами Долфинс» Макдэниэл встретился с Симеоне: «Он, пожалуй, лучший в своем деле. Повезло, что мне удалось провести с ним хотя бы чуть-чуть времени»
сегодня, 14:55
Белоус за пиво на стадионах: «С Fan ID проблем не будет. В цирках и театрах наливают и покрепче. На ЧМ-2018 не было инцидентов»
сегодня, 14:42
Гари Линекер: «Барселона» играет в футбол, за которым интересно наблюдать, их матчи результативны и зрелищны. У Ямаля блестящее будущее»
сегодня, 14:16
Йорди Кройфф о статуе для Месси: «Он особенный, как мой отец, у которого есть статуя. Лео займет заслуженное место»
сегодня, 14:08