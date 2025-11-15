Селюк о Карпине: «Слабый тренер, было глупо его приглашать. «Динамо» может попасть в полную зависимость от него, если еще Ваханию и Мелехина купит. Потом ни один тренер с командой ничего не сделает»

Дмитрий Селюк: Карпин – слабый тренер, завтра же убирайте.

Дмитрий Селюк считает, что Валерия Карпина немедленно следует снять с должности тренера «Динамо».

– Может ли руководство «Динамо» уволить Карпина?

– Я считаю, что изначально было глупостью приглашать Карпина, потому что он слабый тренер. Даже Станковича, у которого лучше результат, убрали. У Карпина уже «безнадега.ru», как говорится. Тут даже сомнений не должно быть. Его надо убрать.

‎«Динамо» должно уже буквально завтра убрать Карпина. Или дать ему доработать эти две недели до окончания. На этом пожать руку. Он же все время уставший!

‎

– Могут ли усиления состава улучшить ситуацию в «Динамо»?

– Я вообще считаю сверхнаглостью укомплектовывать сборную футболистами «Ростова», чтобы их сейчас «пердолить» в «Динамо», другого выражения просто нет.

«Динамо» может попасть в полную зависимость от Карпина. Он уже привел Осипенко и Глебова . Если сейчас еще Ваханию и Мелехина купить, если все из «Ростова» будут идти в «Динамо», то потом выгонят Карпина, но ни один тренер не сможет с командой что-то сделать, – сказал футбольный агент.