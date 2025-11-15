Пакета о деле со ставками: «Я мог подписать контракт с «Ман Сити» на той неделе, когда получил письмо от FA. Этот трансфер мог бы быть рывком в карьере»
Лукас Пакета рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити».
Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета в 2024 году был обвинен во влиянии на игру с целью заработка на ставках. В июле 2025 года футболист был оправдан.
«Возможно, я мог подписать контракт с «Манчестер Сити» на той неделе, когда получил письмо от Футбольной ассоциации Англии.
Я упустил этот трансфер с профессиональной точки зрения – это могло бы быть рывком в карьере.
Но думаю, что психологически эта ситуация повлияла на меня больше всего. Неопределенность моего будущего, несмотря на то, что я знал, кем являюсь, что я делаю, что сделал.
Но обстоятельства расследования и то, как действовала федерация, породили страх», – сказал Лукас Пакета.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
