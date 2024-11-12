Артем Дзюба высказался о вручении «Золотого мяча» Родри.

Полузащитник «Манчестер Сити» был признан лучшим футболистом сезона по версии France Football. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место.

–Ты же болельщик. Смотрел, как «Реал» отлетел от «Барселоны» 0:4?

– Да, мы смотрели с детьми дома… плевались. Ну, по мне – вообще провальная игра. Мбаппе раз пятьдесят, наверное, попал в офсайд. И самое удивительное – почти все в этих ситуациях забил, а когда был в чистых позициях, не забил вообще ничего. Ну, бывает и такое. Я был жутко разочарован Винисиусом. Я вообще о нем очень скромного мнения. Он прибавил, конечно, очень крутой стал, вопросов нет, но…

Не по делу поражение 0:4, слишком жестко. Хотя иногда надо так получить, как говорится, по трусам, чтобы чуть-чуть встрепенуться и понять, что не такие уж мы непобедимые.

– То есть ты согласен с тем, что Винисиус не должен был получить «Золотой мяч»?

– Я не просто согласен. Я вообще негодую во всех наших футбольных разговорах, даже в команде. Потому что первый, кто должен был получить «Золотой мяч», – это Дани Карвахаль .

Смотри: «Реал» все выиграл, Испания все выиграла. Он – первый, кто должен был получить награду. Родри – на втором месте, это 100%. А Винисиус – за какие заслуги? Чемпионат мира провалил. Кубок Америки – тоже. Так за что? В «Реале» они все в порядке.

И я более того скажу, Родриго намного сильнее Винисиуса именно как футболист. Просто бразилец – это пиар-машина. Как он себя ведет, как жестикулирует, как бьет по ногам и еще что-то там рассказывает. Он меня максимально раздражает.

Я безумно рад, что в споре за «Золотой мяч » победил футбол. И когда все бразильцы кричат, что у Винисиуса украли награду, я говорю: «Успокойтесь, попейте чайку и заткнитесь», – сказал нападающий «Акрона ».

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